Carrie Fishers Tochter: Das müsst ihr über Billie Lourd wissen

Billie Lourd und ihr Vater Bryan Lourd 2014 (© Getty Images)

Die Nachrichten vom Ableben der„Star Wars“-Legende Carrie Fisher und ihrer Mutter Debbie Reynolds einen Tag später gingen Ende 2016 um die Welt. Die beiden Hollywood-Ikonen hinterlassen die 24-Jährige Billie Lourd, die jetzt deren Erbe antreten möchte.

2015 machte Billie Lourd (25) ihr Schauspiel-Debüt in einer kleinen Rolle neben Mama Carrie Fisher (†60) in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“. Damit ging sie den ersten Schritt in Richtung Nachfolge ihrer berühmten Vorfahren. Danach ergatterte sie die Rolle der „Chanel #3“ in der Serie „Scream Queens“ (2015-2016). Auf diese Rolle war ihre „Mamby“, wie Billie ihre Mama liebevoll nannte, besonders stolz. „Sie ist ein großer Fan. Sie ist ein Fan von allem, in dem Pelz vorkommt. Sie vermisst das in Film und TV. Die Tatsache, dass wir alle in Fell-Ohrenschützern und Pelz-Jacken eingekleidet werden, macht es zu ihrer Traum-Serie“, so Billie Lourd in einem Interview mit Seth Myers (43).

Billie Lourd: Erfolge als Schauspielerin

Nach den zwei tragischen Todesfällen fand die Schauspielerin Trost in ihrem damaligen Freund Taylor Lautner (25), den sie am Set von „Scream Queens“ kennenlernte. Im Juli 2017 trennen sich Billie Lourd und der „Twilight“-Star zwar, sie bleiben aber trotzdem Freunde, so ein Insider zu „People“.

Auch wenn Debbie Reynolds (†84) ihrer Enkeltochter vor ihrem Tod dazu geraten hat, nicht im Show-Business Fuß zu fassen, will die Tochter von Carrie Fisher und Talentscout Bryan Lourd (56) die Karrieren ihrer Mutter und Großmutter weiterführen. Derzeit spielt sie in der neuen Staffel der Erfolgsserie „American Horror Story“ die mysteriöse „Winter“ und im Kino-Film „Billionaire Boys Club“ wird sie an der Seite von Ansel Elgort (23) und Emma Roberts (26) zu sehen sein. In ihrer Rolle in der „Star Wars“-Reihe könnt ihr das Schauspieltalent ab dem 14. Dezember 2017 bestaunen. Dann kommt nämlich „Star Wars 8: Die letzten Jedi“ in die deutschen Kinos.