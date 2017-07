Carrie Fisher: Posthum für einen Emmy nominiert

Carrie Fisher (© Getty Images)

Die „Star Wars“- Darstellerin und Ikone Carrie Fisher wurde posthum für einen Emmy nominiert. Sie tritt in der Kategorie „Bester Gastauftritt“ an.

Am 17. September finden die alljährlichen Emmy Awards statt. Gestern verkündeten Schauspieler Shemar Moore (47) und Anna Clumsky (36) die Nominierten. Die größte Überraschung bei den Nominierungen: Carrie Fisher (†60) ist posthum nominiert.

Die „Prinzessin Leia“- Darstellerin starb im Dezember 2016, einen Tag später verstarb auch ihre Mutter Debbie Reynolds (†84). Fisher hatte 2016 einen Gastauftritt in der Comedy-Serie „Catastrophe“ und wurde für diesen in der Kategorie „Bester Gastauftritt“ nominiert. Gegen sie tritt Schauspielerin Melissa McCarthy (46) an.

Bei einem Sieg wäre Carrie Fisher die siebte posthum geehrte Schauspielerin, neben Ikonen wie Audrey Hepburn und Ingrid Bergmann.