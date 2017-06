Carrie Fisher & Debbie Reynolds: Persönliche Gegenstände werden versteigert

Carrie Fisher und Debbie Reynolds (© Getty Images)

Der plötzliche Tod von „Star Wars“-Darstellerin Carrie Fisher am 27. Dezember 2016 und der ihrer Mutter Debbie Reynolds nur einen Tag später entsetzte „Star Wars“-Fans auf der ganzen Welt. Nun soll das Haus von Mutter und Tochter verkauft und einige persönliche Gegenstände aus ihren Sammlungen versteigert werden.

Schauspielerin Carrie Fisher (†60) wurde in den Siebzigern als „Prinzessin Leia“ in den „Star Wars“-Filmen weltberühmt. Und auch ihre Mama Debbie Reynolds (†84) war eine berühmte Schauspielerin, die vor allem in Filmen wie „Singin’ in the Rain“ und „Tammy“ begeisterte. Im Dezember 2016 starb Carrie aufgrund eines Herzstillstandes – ihre Mama Debbie folgte ihr nur einen Tag später aufgrund eines Schlaganfalls in den Tod. Nun wird das Anwesen von Carrie und Debbie in Beverly Hills verkauft. Auch rund 1.500 persönliche Gegenstände der beiden sollen im September versteigert werden. Die Erlöse der Auktionen sollen an die Charity-Organisationen „The Thalians“ und „The Jed Foundation“ gehen.

Unter den Gegenständen sind zahlreiche Kostüme und Requisiten aus verschiedensten Hollywoodfilmen, denn Carrie und Debbie waren begeisterte Sammlerinnen und wollten die Geschichte Hollywoods lebendig halten. So besaß Carrie beispielsweise eine lebensgroße Statue ihrer Rolle „Prinzessin Leia“ in einer britischen Telefonzelle, eine ebenfalls lebensgroße Ausgabe des beliebten Roboters „C-3PO“ sowie eine Statue von „Yoda“.

Doch nicht nur „Star Wars“-Fans dürfen sich auf die Auktion freuen – dank Debbie beherbergt die Sammlung nämlich auch viel ältere Stücke. Sie besaß das weiße Kleid von Marilyn Monroe (†36) aus dem Film „Das verflixte 7. Jahr“ sowie Charlie Chaplins (†88) Melone. Außerdem gehörten ihr auch Judy Garlands (†47) rote Schuhe aus „Der Zauberer von Oz“ und Madonnas (58) schwarzes Abendkleid aus „Evita“.