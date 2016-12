Carrie Fisher (†60): Das ist die Todesursache

Carrie Fisher ist gestorben (© Getty Images)

Schauspielerin Carrie Fisher ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Die „Prinzessin Leia“-Darstellerin erlitt während eines Fluges eine Herzattacke und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Hollywood-Star wenige Tage später an einem Herzstillstand.

Und wieder verabschiedet sich eine Legende im Jahr 2016. Carrie Fisher starb am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren. Ein Tag vor Weihnachten erlitt die „Prinzessin Leia“-Darstellerin einen Herzinfarkt während ihres Flugs von London nach Los Angeles. Sofort wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und behandelt. Wie „TMZ“ nun berichtet, starb Carrie allerdings nicht an einem Herzinfarkt, sondern an einem Herzstillstand. Nachdem Carries Zustand sich auch nach Tagen der Einlieferung in ein Krankenhaus nicht verbesserte, überlegte ihre Familie die lebenserhaltenden Maßnahmen abzustellen. Doch am Dienstag hörte Carrie Fishers Herz von ganz alleine auf zu schlagen.