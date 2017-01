Carmen Geiss: So süß war sie als Teenie

Carmen Geiss im Jahr 1982 (© Carmen Geiss / Facebook)

Carmen Geiss ist auch mit ihren 51 Jahren immer noch eine richtig attraktive Frau. Nun zeigte die Ehefrau von Unternehmer Robert Geiss ihren Fans auf ihrem Facebook-Account ein Foto, das die hübsche Carmen als Teenager zeigt. Im Badeanzug und mit Blumen im Haar posiert die junge Carmen vor der Kamera.

Carmen Geiss (51) ist eine selbstbewusste und attraktive Frau – und das war sie anscheinend schon immer. Auf dem Foto ist die hübsche Carmen gerade einmal 17 Jahre alt und posiert schon wie ein Profi vor der Kamera. In einem niedlichen rosafarbenen Badeanzug steht sie vor einer steinernen Wand. Ihre damals noch brünette Mähne ist zu kleinen Zöpfchen geflochten und außerdem mit Blumen geschmückt. Carmen sieht richtig süß und hübsch aus.

Das Foto, das Carmen kürzlich auf ihrem Facebook-Account präsentierte, entstand im Jahr 1982. Im selben Jahr wurde die hübsche 17-Jährige zur Miss Fitness gewählt. Kein Wunder bei der sportlichen und tollen Figur! Carmens Arme und Beine sehen richtig muskulös aus und auch ihr Bauch ist durchtrainiert.

Carmen fand ihre große Liebe in Robert

Auch wenn Carmen mit ihrem süßen Aussehen bei den Männern sicher die Qual der Wahl hatte – ihr Herz verschenkte sie an den Unternehmer Robert Geiss (52). Im Jahr 1994 heirateten die beiden romantisch und feierlich, auch wenn Carmens Hochzeitskleid alles andere als traditionell war.

Mittlerweile sind Carmen und Robert seit ganzen 22 Jahren glücklich verheiratet. In den Jahren 2003 und 2004 krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer beiden tollen Töchter Davina (14) und Shania (13). Die beiden stehen in Sachen Schönheit ihrer Mutter in nichts nach und entwickeln sich zurzeit – ganz wie Mama Carmen damals – zu richtig hübschen Teenies. In „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ lassen Carmen und Robert die Fans an ihrem Leben teilhaben.

