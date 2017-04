Carmen Geiss: So ist das Video zu ihrem neuen Song

Carmen Geiss veröffentlicht neues Musikvideo (© Carmen Geiss / Facebook)

Carmen-Geiss-Fans aufgepasst: Ihr neues Video zu „Island in the Carribean“ ist jetzt online und auf YouTube zu sehen. Über Facebook teasert Carmen auch gleich schon die Kulisse an.

Bereits 2016 veröffentlichte Carmen Geiss (51) ihr Album „Der Burner“. Jetzt ist auch das Video zum Song „Island in the Carribean“ feat Greg Bannis veröffentlicht. Und die Geissens sind nicht nur durch Carmen vertreten. Alle vier Mitglieder der Familie Geiss spielen mit. Sogar Robert Geiss (53) sitzt auf einer traumhaften Insel mit am Lagerfeuer und zeigt pures Familienglück. Carmen schreibt auf Facebook zudem: „Geile Bilder und Lust auf den Sommer sind garantiert!!“ Also reinhören und selbst überzeugen…