Carmen Geiss: Mit diesem Retro-Bild beweist sie wieder viel Humor

Carmen Geiss (© Carmen Geiss / Instagram)

Carmen Geiss ist die hübsche Gattin von Unternehmer und Millionär Robert Geiss. Doch trotz ihres perfekten Lebens im Luxus und ihrer eleganten Schönheit ist die 52–Jährige erstaunlich bodenständig und humorvoll geblieben. Ein lustiges Bild auf Facebook zeigt Carmen nun in jungen Jahren. Einen flotten Spruch hatte sie zu dem Schnappschuss natürlich auch parat.

Carmen Geiss (52) lässt ihre Fans immer wieder an ihrem Leben teilhaben. Nicht nur in der Fernsehserie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ können Fans etwas über das Alltagsleben der millionenschweren Familie erfahren - auch auf ihrem Facebook-Account gibt Carmen Einblicke in ihr Privatleben.

Nun blätterte Carmen ein wenig in alten Fotoalben und stieß dabei auf ein echtes Prachtstück. Das Bild, das sie auf Facebook postete, zeigt die heute 52-Jährige in jungen Jahren. Carmen wird darauf von zwei Männern hochgehalten und scheint sich dabei pudelwohl zu fühlen. Im Kommentar zu dem witzigen Schnappschuss von früher beweist Carmens Gefühl für Humor. Sie schreibt: „Das war meine Zeit!!! Da wurde ich von Männern noch auf Händen getragen!!“