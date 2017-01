Carey Mulligan: Das ist ihr Ehemann Marcus Mumford

Carey Mulligan und Marcus Mumford bei der After-Party der Schiaparelli und Prada Show (© Getty Images)

Carey Mulligan zählt zu den begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Aber nicht nur beruflich könnte es ihr kaum besser gehen, auch privat schwebt sie auf Wolke sieben.

Seit sie 2010 für den Oscar in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „The Education“ nominiert wurde, zählt Carey Mulligan (31) zu den beliebtesten und begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods.

Privates Liebesglück für Carey Mulligan und Marcus Mumford

Kurz nachdem sich die britische Schauspielerin von Shia LaBeof (30) getrennt hatte – die beiden kamen sich bei den Dreharbeiten zu „Wall Street: Geld schläft nicht“ näher - kam sie mit Musiker Marcus Mumford (29) zusammen. Die beiden kannten sich schon von früher, sie führten als Kinder eine Brieffreundschaft, die mit den Jahren aber verebbte. Als Erwachsene trafen sie sich wieder und verliebten sich schnell ineinander. Nach der Verlobung im Jahr 2011 folgte im April 2012 die Hochzeit. Seit September 2015 sind die beiden Eltern ihrer kleinen Tochter Evelyn Grace.

„Daisy“ in „Der große Gatsby“

Eine ihrer größten Rollen war wohl die der „Daisy Buchanan“ an der Seite von Leonardo DiCaprio (42) in „Der große Gatsby“. Der Film handelt von einem hoffnungsvollen Nachwuchsautor, der in den zwanziger Jahren aus dem Mittleren Westen in das glamouröse und ausschweifende New York City kommt und auf der Suche nach dem amerikanischen Traum ist. Zufällig wird er der Nachbar des Millionärs „Jay Gatsby“, der unglaubliche Partys feiert. Auf der anderen Seite der Bucht auf Long Island wohnt auch seine Cousine Daisy mit ihrem Mann. Der junge Autor erlebt die faszinierende Welt der oberen Zehntausend mit Romanzen, Täuschungen und Illusionen, die ihn zu einer unglaublichen Geschichte inspirieren und uns die Probleme unserer Gegenwart aufzeigen.