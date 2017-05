Cannes 2017: Diane Kruger als Beste Schauspielerin geehrt

Diane Kruger (© Starface / imago)

Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes wurde die deutsche Schauspielerin Diane Kruger für ihre Leistung im Film „Aus dem Nichts“ geehrt. Auch Ex-Freund Joshua Jackson gratulierte ihr zu dieser Auszeichnung.

Diane Kruger (40) wurde bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes für ihre Rolle im Thriller „Aus dem Nichts“ als Beste Schauspielerin ausgezeichnet. In dem Film von Fatih Akin (43) spielt die hübsche „Troja“-Darstellerin eine Mutter, deren kurdischstämmiger Mann und Sohn von Neonazis ermordet werden. Es ist Krugers erste große Rolle in einer deutschen Produktion.

Via Instagram gratulierte der schönen Schauspielerin auch Ex-Freund Joshua Jackson (38): „Ich bin ganz aus dem Häuschen zu sehen, dass du die Anerkennung bekommst, die du verdienst! Die Frage ist nur, warum sie damit so lange gewartet haben. Herzlichen Glückwunsch!“ Die beiden waren zehn Jahre liiert, bevor sie vergangenes Jahr ihre Trennung bekanntgaben.

Der Preis für den Besten Film ging nach Schweden an die Gesellschaftssatire „The Square“ von Ruben Östlund. Als Bester Schauspieler wurde der Amerikaner Joaquin Phoenix (42) für seine Rolle im Thriller „You Were Never Really Here“ ausgezeichnet.