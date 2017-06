BTN: So lange will Caro in Berlin bleiben

Tätowiererin Caro aus „Berlin - Tag und Nacht“ (© Sina Minou / Facebook)

Was für eine freudige Überraschung! „Berlin – Tag und Nacht“-Caro ist nach ihrer Tattoo-Weltreise wieder in der Hauptstadt. Doch wird sie dort wirklich dauerhaft bleiben oder handelt es sich nur um eine Stippvisite? Hier erfahrt ihr es!

Nicht nur „Berlin – Tag und Nacht“-Body-Bombe Milla ist überglücklich darüber, ihre taffe BFF Caro wiederzuhaben. Auch viele BTN-Fans waren nach Caros Aufbruch zu einer Tattoo-Weltreise betrübt über ihren Fortgang und fragen sich nun natürlich, wie lange Caro bleiben wird. Die gute Nachricht ist, dass Caro nicht nach wenigen Tagen wieder „Good Bye, Berlin“ sagen wird.

Für immer plant die geschickte Tätowiererin aber leider nicht zu bleiben. Vorerst will sie drei Monate im Loft leben, bevor es sie wieder in die weite Welt zieht. Doch wer weiß, vielleicht fühlt sie sich im bunten Berlin so wohl, dass sie doch wieder dauerhaft dort hinzieht.

Wie lange Caro wirklich bleibt, erfahrt ihr immer werktags bei „Berlin – Tag und Nacht“ um 19.00 Uhr auf RTL II.