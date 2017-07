BTN: Krasse Fan-Reaktionen auf Emmis Verhalten gegenüber Miri

Miri und Emmi waren früher richtig gute Freundinnen (© „Berlin - Tag und Nacht“ / Facebook)

BTN-Blondschopf Miri hat schon den ein oder anderen Fehler gemacht. Auch dass sie wegen ihrer postnatalen Depressionen Berlin und Sohnemann Ben verließ, brachte ihr keine Sympathiepunkte ein. Doch Miri hat eine Therapie gemacht und möchte ihr Leben ändern. Eine, die ihr dabei nur Steine in den Weg legt, ist ihre Ex-BFF Emmi. Viele Fans sind von Emmis Verhalten dabei gar nicht begeistert.

Nachdem „Berlin – Tag und Nacht“-Miri ihre postnatalen Depressionen überwunden hat, möchte sie nur eins: mit Sohn Ben nochmal von vorne anfangen. Für Baby Ben eine ganz tolle Sache, denn nun hat er nicht nur Papa Krätze und Ersatzmutti Emmi, sondern auch seine leibliche Mutter. Doch Sturkopf Emmi passt genau das überhaupt nicht. Den süßen Säugling möchte sie mit Mama Miri nicht teilen und traut ihr auch nicht zu, dass sie sich wirklich verantwortungsvoll um Ben kümmern kann. Zuletzt erst kam es zu einem emotionsgeladenen Streit, bei dem Emmi Miri sehr unfein beschimpfte.

Viele Fans sind auf Miris Seite

Auch wenn Miri sich natürlich noch beweisen muss, geht vielen BTN-Fans Emmis Kreuzzug gegen Miri zu weit. So heißt es auf Facebook: „Gut, Miri hat Fehler gemacht, aber jetzt will sie alles richtig machen und das finde ich super. Aber das Verhalten von Emmi geht gar nicht und so was nannte sich Freundin“, „Ich finde es ehrlich gesagt furchtbar, das sich Emmi jetzt so rücksichtslos gegenüber Miri benimmt. Es gibt ja auch einen Grund warum Miri weg war“ und „Also das, was Emmi mit Miri abzieht ist krank! Miri ist und bleibt die Mutter von Ben. Sie hat Zeit gebraucht, den Tod von Daniel und die schwere Geburt zu verarbeiten. Es war eben einfach zu viel, aber jetzt will sie ja zum Glück für ihren Sohn da sein“, lauten nur einige der Kommentare, die Miri in Schutz nehmen.

Ob sich Miri und Emmi zum Wohl von Bern wieder vertragen, sehr ihr bei „Berlin - Tag und Nacht“ immer werktags um 19.00 Uhr auf RTL II.