BTN: Krätze und Emmi küssen sich!

Mit der Liebe hat es bei den BTNlern Krätze und Emmi nicht geklappt, aber dafür sind sie heute richtig gute Kumpel – oder etwa doch nicht? Das Ex-Paar kommt sich nämlich wieder näher und küsst sich sogar!

Jungvater Krätze und Teilzeit-Tattoo-Model Emmi haben wirklich schon viel miteinander durchgemacht. Ursprünglich war die heiße Rothaarige mit Krätzes bestem Homie Schmidti liiert, doch nach einem Seitensprung waren sowohl die Freundschaft als auch die Beziehung vorerst beendet. Die drei rauften sich allerdings wieder zusammen, wobei Emmi sowohl mit Schmidti als auch mit Krätze nochmal ihr Liebesglück versuchte – leider ohne nennenswerten Erfolg. Mittlerweile sind die „Berlin – Tag und Nacht“-Hausbootmieter aber nur noch richtig gut miteinander befreundet und stehen sich immer zur Seite.

Besonders Emmi ist minimalhaarträger Krätze dabei in letzter Zeit eine große Stütze. Rührend kümmert sie sich um seinen mutterlosen Sohn Ben und liebt ihn fast so, als wäre er ihr eigener knuffiger Nachwuchs. Eine sehr emotionsgeladene Konstellation, die wohl nun alte Gefühle weckt! Nachdem Emmi Krätze und Ben mit zur Spielgruppe begleitet, und dabei im Gegensatz zum kinderschubsenden Schmidti positiv auffällt, schwärmt Krätze: „Emmi macht das super mit Ben und ich bin mega froh sie an meiner Seite zu haben!“ Als sie es sich anschließend bei einem guten Schluck Alkohol gemütlich machen, kommt es sogar zum Kuss…

Ob Krätze Emmi bald wieder ganz romantisch mit „Ey, Schatz-Alter“ anspricht, erfahrt ihr immer werktags bei „Berlin - Tag und Nacht“ um 19.00 Uhr auf RTL II.