BTN: Krätze und Emmi haben ein heißes Stelldichein

Krätze und Emmi kommen sich wieder sehr nahe (© RTL II)

War es etwa doch nicht nur der Alkohol und die laue Sommernacht, die „Berlin – Tag und Nacht“-Emmi vor wenigen Tagen dazu veranlasste Krätze zu küssen? Die hübsche Rothaarige steckt momentan im totalen Gefühlschaos und lässt sich sogar wieder noch intimer auf Krätze ein…

Berlinerin Emmi ist ganz vernarrt – in „Berlin – Tag und Nacht“-Nachwuchs Ben! Für einen neuen Kinderwagen für ihn nahm sie sogar ein Angebot als Tattoo-Model an und ließ heiße Bilder von sich machen. Wegen genau diesen Fotos sucht nun Emmis Vater seine Tochter auf ihrer Bootsbehausung auf und stellt sie zur Rede. Dabei versteht er nicht, warum Emmi sich so sehr um Baby Ben kümmert – schließlich sei er nicht ihr Sohn.

Und tatsächlich kommt Emmi nach der Ansage ihres Polizisten-Papas ins Grübeln über ihr Verhältnis zu Ben. „Ich weiß auch nicht warum mir das, was mein Papa gesagt hat, so nahegeht, aber er hat doch recht. Ich weiß, dass das nicht mein Kind ist und ich tue trotzdem so, als wäre ich Teil der Familie. Ich komme mir einfach so lächerlich vor“, erklärt sie.

Krätze will Emmi trösten

Ihr Zweimaliger-Ex-Freund Krätze möchte derweil seine moralisch angeschlagene Mitbewohnerin aufheitern, doch dabei kommen sich die zwei Wirklich-Nur-Besten-Freunde sehr nahe! Nachdem es erst vor wenigen Tagen zu einem Kuss kam, wird es zwischen Krätze und Emmi nun noch sehr viel intimer…

