BTN: Joes Mordprozess startet mit einem Eklat

Nach langem Warten beginnt heute der brisante Prozess, bei dem geprüft werden soll, ob „Berlin – Tag und Nacht“-Joe zu Recht des Mordes an Adam verdächtigt wird. Leider sieht es für den muskelbepackten Motorradfahrer nicht gut aus, denn alle Indizien sprechen für seine Schuld. Dazu kommt noch, dass Joe verschwunden ist und Ole mit einer eher kontroversen Aktion für Unruhe sorgt.

Mit der stangentanzerfahrenen Stripperin Jenny glaubte „Berlin – Tag und Nacht“-Joe das große Los im Liebes-Jackpot gezogen zu haben. Doch leider gab es immer wieder Probleme mit Jennys hinterhältigem Ex Adam. Nachdem dieser die von Berufs wegen leichtbekleidete Amüsierdame auch noch verprügelte, brannten bei Joe die Sicherungen durch! Mit geballten Fäusten erschien er bei Adam und verpasste ihm eine ordentliche Abreibung. Doch am nächsten Tag wurde Adam tot aufgefunden – der Verdacht fiel natürlich schnell auf den kräftigen KFZ-Mechaniker.

Nun steht der erste Prozesstag an, doch für Joe sieht es alles andere als gut aus! Nicht nur gibt es keinen weiteren Verdächtigen, auch alle Indizien weisen auf seine angebliche Schuld hin. Doch es kommt noch schlimmer: Joe ist nach seiner spontanen Flucht immer noch nicht wieder aufgetaucht! Als seine Anwältin ihn zur Verhandlung abholen will und ihn nicht vorfindet, ist sie schockiert und macht allen WG-Bewohnern klar, in was für eine Bredouille sich Joe bringt, sollte er nicht doch noch erscheinen…

Zu allem Überfluss lässt sich Ole erneut zu einer seiner unterdurchschnittlich überdachten Ideen hinreißen und sorgt für einen Eklat. Ohne einen Faden am Leib erscheint er im Gerichtssaal und will nackt für seinen Freund protestieren. Warum er glaubt, damit für Joe einen Freispruch wahrscheinlicher zu machen, leuchtet wohl nur jemandem mit Oles besonderen kognitiven Talenten ein…

Ob Joe doch noch zum Prozess erscheint und welche Wirkung Oles textilfreie Taktik hat, erfahrt ihr heute Abend bei „Berlin – Tag und Nacht“ um 19.00 Uhr auf RTL II.