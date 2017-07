BTN: Geht David wieder zurück ins Saarland?

„Berlin - Tag und Nacht“ David ist Joes Sohn (© Chistoph Kassette / RTL II)

Vor wenigen Wochen überraschte David seinen Vater Joe mit seiner Existenz. Um seinen verschollenen Vater besser kennenzulernen, fuhr er vom beschaulichen Saarbrücken ins pulsierende Berlin. Nun hat er sich entschieden, ob er fest in die Hauptstadt ziehen wird.

Personaltrainer David aus dem schönen Saarland brachte das Leben seines Vaters Joe ganz schön durcheinander – denn der „Berlin – Tag und Nacht“-Motorradliebhaber wusste bis vor kurzer Zeit noch gar nicht, dass er einen Sohn hat. David und Joe bauten trotz anfänglicher Startschwierigkeiten schnell ein gutes Verhältnis zu einander auf. Sein fitnessaffiner Filius stand Joe sogar während seines Mordprozesses stets zur Seite. Nun, da Joe dank Mareks Last-Minute-Geständnis ein freier Mann ist, kann der durchtrainierte David die Zeit mit seinem Vater endlich ganz genießen. Zusammen wagte das Vater-Sohn-Gespann deshalb sogar einen Fallschirmsprung.

Joe will, dass David bei ihm bleibt

Doch bevor sie sich wagemutig aus dem Flugzeug stürzten, hatte Joe noch eine Frage an David, die er fast schon schüchtern stellte. Er wollte wissen, ob David bei ihm in Berlin bleiben will. Vor allem da Tochter Hanna und Enkelin Joanna in Spanien wohnen, fühlt sich Joe manchmal etwas allein und wünscht sich seinen Erben in seiner Nähe. Sichtlich gerührt und überglücklich stimmte David dem väterlichen Vorschlag auch gerne zu. In nächster Zeit müssen alle BTN-Fans also nicht auf ihn verzichten.

