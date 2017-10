BTN: Betrügt Kim Nik mit dessen Freund Pascal?

Zwischen Kim und Pascal funkt es! (© RTL II)

Bei der jüngeren Clique von „Berlin – Tag & Nacht“ geht es richtig rund! Nachdem Pascal sich von Janin trennt, versucht Kim, ihn zu trösten - und die beiden kommen sich gefährlich nah. Problem: Kim ist mit Pascals bestem Freund Nik zusammen.

Am Dienstagabend sprühen die Funken bei „Berlin – Tag und Nacht“. Und zwar zwischen Kim (16) und Pascal (16). Weil sie noch nicht mit Pascal schlafen will, trennen sich Janin und Pascal. Was danach folgt, ist das klassische Liebesdreieck-Problem: Kim fängt an, mit Pascal zu flirten, obwohl sie mit seinem besten Freund Nik (17) zusammen ist.

Pascal steckt in einer Zwickmühle: Er mag Kim zwar, ihm ist aber auch seine Freundschaft zu Nik wichtig. Deswegen weist er die 16-Jährige zunächst ab. Als sie am Abend feiern gehen, lässt Kim jedoch nicht locker und Pascal hat eine Entscheidung zu treffen: Kim oder Nik?

Die Antwort bekommt ihr wie immer um 19.00 Uhr bei „Berlin – Tag und Nacht“ auf RTL II.