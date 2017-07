BTN: Basti rastet total aus - Ist das das Ende seiner Ehe?

Basti haut in seiner Wut alles kurz und klein (© RTL II)

Erst im November letzten Jahres schlossen BTN-Basti und die pinke Paula den Bund der Ehe. Und da der Ring nun am Finger und der Trauschein unterschrieben ist, kann es Basti gar nicht schnell genug mit Kindern gehen. Nach der Zerstörung ihrer Frisierstube hat sich Paula nun auch für ein Baby bereit erklärt, doch hegt sie immer noch Zweifel. Als Basti das erfährt, kocht er über!

Zwischen Matrix-Manager Basti und „Berlin – Tag und Nacht“-Friseurin Paula könnte alles so schön sein. Nur eins trübt ihr Liebesglück: Bastis fast schon fanatischer Kinderwunsch! Denn während Basti von Nachwuchs träumt, fühlt sich Paula noch nicht bereit für ein Kind. Sie möchte erst richtig als Friseurin durchstarten und vertröstete ihren Gatten auf drei weitere babyfreie Jahre.

Paula zweifelt an ihrer Entscheidung

Doch nachdem ihr mittlerweile verstoßener Neffe Malte seine Teenie-Aggressionen an Paulas Salon, der Schnitte, ausgelassen hat, musste sie ihren Laden schließen. Für Stratege Basti der ideale Zeitpunkt doch schon Nachwuchs in die Welt zu setzten. Auch Paula erklärt sich schließlich einverstanden und Basti wähnt sich im Paradies. Doch als Nageldesigner Rick und Kosmetikerin Mandy ein neues Geschäftskonzept vorschlagen, plagen sie schon erste Zweifel. Hinzu kommen Bastis unterdurchschnittliche Zeugungsfähigkeit und der Stress einer damit einhergehenden künstlichen Befruchtung.

Basti dreht total durch

Als Paula Basti versucht mitzuteilen, dass sie mit dem zeitnahen Nachwuchs doch noch hadert, rastet dieser richtig aus. Dass der eigentlich gutmütige Basti manchmal sehr schnell in Rage gerät, ist bekannt, doch nun gibt es für ihn kein Halten mehr: „Ich habe verstanden, dass du dich gegen ein Kind mit mir entschieden hast!“, poltert er aufgebracht los und zertrümmert in seiner Raserei sogar eine dekorative Vase. „Immer kriegt Paula das, was sie will! Und immer muss Basti hintenanstehen!“, zetert er weiter und wirft Paula schließlich noch vor, was er schon alles für sie getan hat und dabei ständig den Kürzeren gezogen hat. Paula ist vollkommen verzweifelt und weiß nicht ein noch aus. Sollte sie sich tatsächlich gegen ein sofortiges Kind entscheiden, wird Basti ihr das wohl nie verzeihen. Ihren Traum von der großen Karriere im Haaroptimierungssektor will sie aber auch nicht aufgeben…

