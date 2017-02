BTN-Alina: Hat sie sich die Haare abrasiert?

BTN-Alina mit kurzen Haaren (© Saskia Beecks / Instagram)

„Berlin – Tag und Nacht“-Liebling Alina kannte man schon früher mit kurzen Haaren. Momentan trägt sie allerdings mittellange Haare - oder hat sie sich von denen bereits wieder verabschiedet? Auf Instagram postete sie jedenfalls ein Bild, das sie mit lässigem Kurzhaarschnitt zeigt.

Erst vor wenigen Monaten feierte „Berlin – Tag und Nacht“-Star Alina ihr Comeback bei dem beliebten RTL-II-Format. In der Zwischenzeit hatte sich die resolute Berlinerin aber ganz schön verändert. Verlassen hatte sie die Serie mir kurzen, rabenschwarzen Haaren und kam mit einem sanftbraunen Bob wieder, der ihr auch vorzüglich steht. Doch nun sorgt ein Instagram-Bild der kernigen KFZ-Mechatronikerin für Aufregung. Das Foto zeigt sie mit kurzen Haaren und einem großzügig abrasierten Undercut. Hat sich Alina etwa für ein haariges Extrem-Makeover entschieden?

Nein, hat sie nicht, beziehungsweise noch nicht. Zu dem Schnappschuss, den sie schon 2014 auf Facebook postete, schrieb sie: „Scheiß drauf, Haare wieder ab!“ Klingt ganz so, als hätte Alina den Entschluss gefasst, sich von ihrer aktuellen Frisur zu verabschieden. Wir sind schon gespannt, ob sie in den nächsten Tagen nach einer anstrengenden Schicht in Joes Werkstatt den Weg zum Friseur finden wird und sich dort komplett umstylen lässt.