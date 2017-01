Britney Spears: Super sexy im heißen Body

Britney Spears zeigt sich leicht bekleidet (© Britney Spears / Instagram)

Sängerin Britney Spears beweist einmal mehr, was für eine heiße Figur sie hat. Auf ihrem Instagram-Account dürfen Fans die hübsche 35-Jährige in einem sexy Body bewundern.

Sängerin Britney Spears (35) präsentiert sich auf ihrem Instagram-Account richtig sexy. In einem pinken und unglaublich knappen Body und hohen weißen Stiefeln ist die hübsche Blondine auf dem Foto zu sehen. Dabei sieht Britney außerdem richtig glücklich aus – und das ist die 35–Jährige auch. Seit einiger Zeit ist sie wieder vergeben.

Über das heiße Aussehen von Britney darf sich also besonders ihr neuer Freund Sam Ashgari (22) freuen. Das 22-jährige Model und die 35–Jährige sind nun offiziell ein Paar. Lange gab es nur Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden, doch nun sprach Britney in einem Radio-Interview über das süße Kennenlernen am Set zum „Slumber Party“-Video: „Wir warteten gemeinsam für 20 Minuten und waren quasi gezwungen miteinander zu sprechen. Er gab mir seine Nummer und es war so seltsam, weil ich sie nach fünf Monaten in meiner Tasche wiederfand, mir dachte: ‚Er war süß’ und ihn dann angerufen habe.“