Brigitte Nielsen: So wunderschön sah sie früher aus

Brigitte Nielsen im Jahr 1986 (© Getty Images)

Brigitte Nielsen hat in ihrem Leben schon zahlreiche Jobs ausprobiert. Die heute 53-Jährige versuchte sich als Schauspielerin, Sängerin, Reality-Star und Moderatorin. Doch eigentlich war Brigitte lange Zeit als Model auf den Laufstegen der Welt unterwegs. Damals war die „Wirt sucht Liebe“-Moderatorin eine unfassbar anziehende Schönheit.

Derzeit macht sich Brigitte Nielsen (53) als Moderatorin der RTL-Sendung „Wirt sucht Liebe“ für einsame Herzen auf die Suche nach dem perfekten Partner. Eigentlich startete die hübsche Blondine ihre Karriere aber als Model. Im Jahr 1979 und im Alter von nur 16 Jahren verließ sie ihr Zuhause in Dänemark und ging nach Frankreich und Italien, um dort eine Karriere als Model zu machen. Bald schon wurde die hübsche Brigitte von bedeutenden Designern wie Giorgio Armani (82) und Gianni Versace (†51) entdeckt.

Das Bild zeigt Brigitte im Jahr 1986. Damals war sie erst 23 Jahre alt, als Model gerade richtig erfolgreich und verdrehte mit ihrer Schönheit und ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung wohl so einigen Männern den Kopf. Außerdem war sie damals bereits in die Filmbranche eingestiegen und im Film „Red Sonja“ an der Seite von Arnold Schwarzenegger (69) und im Streifen „Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts“ neben Sylvester Stallone (70) zu sehen gewesen.

In diesen Filmen konnte Brigitte schauspielerisch zwar zunächst nicht wirklich überzeugen, dafür lief es in dieser Zeit ihres Lebens privat umso besser. Sie verliebte sich in Sylvester Stallone und trat mit dem heute 70-Jährigen im Jahr 1985 sogar vor den Traualtar. Die Ehe der beiden hielt allerdings nur zwei Jahre – dann folgte die Scheidung.