Brad Pitt: Das ist seine neue Passion

Brad Pitt (© Getty Images)

Brad Pitt und Angelina Jolie haben im Sommer 2016 ihre Trennung bekanntgegeben. Seitdem sieht man Brad nur noch selten in der Öffentlichkeit. Ein Insider verriet jetzt, mit was sich der Hollywood-Star gerade die Zeit vertreibt.

Seit der Trennung von Angelina Jolie (41) im letzten Sommer ist es um Hollywoodstar Brad Pitt (53) etwas ruhiger geworden. Der 53-Jährige vermied öffentliche Auftritte und zog sich aus dem Rampenlicht zurück. Wie ein Insider dem „People Magazine“ jetzt verriet, soll Brad Pitt in dieser Zeit ein neues Hobby für sich entdeckt haben. „Er hat viele Tage und Nächte damit verbracht, an einer Skulptur zu arbeiten.“ Im Atelier seines Freundes Thomas Houseago in Los Angeles soll der Schauspieler seiner Kreativität dabei freien Lauf gelassen haben. „Seine engen Freunde sind sehr glücklich darüber, dass er etwas gefunden hat, das ihn so erfüllt."

Die Liebe zur Kunst ist aber keine ganz neue Passion im Hause Pitt. Er gilt als Experte für moderne Kunst und soll eine Sammlung mit einem Wert von 18 Millionen Euro besitzen. In Zusammenarbeit mit Frank Pollaro hat der Schauspieler außerdem bereits eine Möbelkollektion designt und auch für Architektur interessiert sich der 53-Jährige schon seit geraumer Zeit.