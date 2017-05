Brad Pitt: Cooler Auftritt ganz in Weiß

Brad Pitt im lässigen weißen Anzug (© Getty Images)

Die Trennung von seiner Ehefrau Angelina Jolie nahm Schauspieler Brad Pitt emotional ziemlich mit. Doch mittlerweile kommt der 53–Jährige besser mit der neuen Situation zurecht. Bei der Japan-Premiere seines neuen Films trat Brad super lässig, entspannt und lachend auf.

Monatelang blies der beliebte Hollywoodstar Brad Pitt (53) Trübsal. Der begabte Schauspieler konnte die Trennung von seiner Liebsten Angelina Jolie (41) und den anschließenden und noch immer nicht beendeten Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsamen Kinder einfach nicht verkraften. Doch nun scheint der attraktive 53-Jährige wieder neuen Mut gefasst zu haben.

Schon am 16. Mai war Brad gut gelaunt und lachend in Manhattan unterwegs. Und nun reiste der Schauspieler für die Japan-Premiere seines neuesten Films „War Machine“ nach Tokio. Auch dort trat Brad sichtlich gut gelaunt und fröhlich auf und strahlte bis über beide Ohren. Und auch sein elegantes Outfit verbreitete gute Laune. Brad setzte für die Premiere ganz auf die Farbe Weiß und erschien in einem coolen und gleichzeitig eleganten Outfit. Der weiße Anzug stand dem 53-Jährigen richtig gut und verbreitete ein sommerliches Flair.