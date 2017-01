Boy George spricht über die letzten Lebensjahre von George Michael (†53)

George Michael und Boy George gemeinsam auf der Bühne (© Getty Images)

Wham!-Sänger George Michael verstarb im Alter von 53 Jahren an Weihnachten vergangenen Jahres. Jetzt äußerte sich sein ehemaliger Rivale Boy George über den Sänger, ihre Beziehung und seine letzten Jahre.

Heute vor einem Monat verstarb der britische Weltstar George Michael (†53). Obwohl man von einem Herzstillstand ausgeht, ist noch immer nicht sicher bestätigt, was den Tod des Sängers letztendlich verursacht hat. Sicher ist, dass viele Menschen um George Micheal trauern, so auch Boy George (55), der mit seiner Band Culture Club in den Achtzigern der schärfste Rivale des Wham!-Stars war.

Boy George erinnerte sich in Andy Cohens „Watch What Happens Live“-Show an George Michael und erzählte über die gemeinsamen Erlebnisse. „Früher, in unseren Anfängen, waren wir im Wettkampf miteinander. Wir beide hießen George, wir beide machten Soul-Musik, also waren wir früher wirklich Konkurrenten.“ Dieser Wettkampf sollte aber nicht ewig anhalten. „Später habe ich angefangen, ihn als Musiker und sein Talent zu schätzen“, fuhr er fort. In den letzten Jahren seines Lebens hätten sie sich aber nur manchmal gesehen und er habe mehr in der Zeitung gelesen, als von Michael selbst erfahren. „Ich weiß auch nicht, was davon stimmte. Er war sehr verschlossen und hat die meisten Leute aus seinem Leben rausgehalten.“

Auf seinem Twitter-Account schrieb Boy George damals: „Er wurde geliebt und ich hoffe, er wusste das. Was für eine wunderbare Stimme er hatte. Seine Musik wird weiterleben [...]. Ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr da ist.“

Auch wenn den beiden Künstlern eine jahrelange Feindschaft unterstellt wurde, scheint Boy George doch um seinen ehemaligen Kollegen George Michael zu trauern.