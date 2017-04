Blake Lively & Ryan Reynolds: Süßer Pärchen-Auftritt auf dem roten Teppich

Blake Lively und Ryan Reynolds zeigten sich verliebt auf dem roten Teppich (© Getty Images)

Blake Lively und Ryan Reynolds bewiesen mit diesem süßen Pärchen-Auftritt bei der „Time“-100-Gala erneut, wie glücklich sie miteinander sind. Die beiden sind seit Jahren verheiratet - und scheinen der Trennungs-Welle in Hollywood mit Leichtigkeit zu trotzen.

Sie zählen zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods und verzaubern ihre Fans immer wieder mit verliebten Auftritten auf dem roten Teppich: Blake Lively (29) und Ryan Reynolds (40)!

Er im klassischen blauen Anzug und sie im raffinierten und tief dekolletierten Spitzenkleid - so erschienen Ryan und seine Blake auf dem roten Teppich der „Time“-100-Gala in New York City und zeigten ein mal mehr, wie verliebt sie ineinander sind. Ihre Liebe hält immerhin schon sechs Jahre und wird durch ihre zwei zuckersüßen Töchter Ines und James gekrönt - und ein Ende scheint nicht in Sicht! Bei ihrem gemeinsamen Auftritt wirkten die beiden so glücklich wie am ersten Tag.