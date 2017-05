Billy Crystal: So geht es dem „Harry & Sally“-Star heute

So sieht „Harry & Sally“-Star Billy Crystal heute aus (© Getty Images)

Billy Crystal zählt zu den beliebtesten Entertainern der USA. Seit mehr als 40 Jahren begeistert er seine Fans und Zuschauer - und das nicht nur als Komiker, sondern auch als Schauspieler, Moderator und Produzent. Billy Crystal ist nun mal ein wahres Allround-Talent!

Er ist eine wahre Hollywood-Größe und seit mehr als 40 Jahren im Showbiz erfolgreich: Billy Crystal (69) zählt mit seinem trockenen Humor und seinen witzigen Sprüchen zu den beliebtesten Entertainern der USA. Bekannt wurde der Komiker und Schauspieler in Deutschland vor allem durch den Film „Harry & Sally“, der im Jahr 1989 große Erfolge feierte.

Billy Crystal: Komiker durch und durch

Im Jahr 1977 gelang Billy Crystal mit der Sitcom „Soap - Trautes Heim“ der große Durchbruch. Damals spielte er den Homosexuellen „Jodie Dallas“ - was damals ein absoluter Tabubruch war. Danach tourte Billy als Stand-Up-Komiker durch unzählige Comedy-Clubs und trat 1984 das erste Mal in der Show „Saturday Night Live“ auf und wurde neben Eddie Murphy (56) und Jim Belushi (62) zu deren fester Bestandteil.

Billy Crystal: Schauspieler und Moderator

Doch auch als Schauspieler feierte Billy einige Erfolge: Neben „Harry und Sally“ an der Seite von Meg Ryan (55) zählen auch „City Slickers“ und „Reine Nervensache“ zu Billys erfolgreichsten Filmproduktionen.

Als wäre das noch nicht genug versuchte sich Billy Crystal außerdem als Moderator - und das mit großem Erfolg: Gemeinsam mit Robin Williams (†63) und Whoopi Goldberg (61) moderierte er von 1986 bis 2010 eine jährliche Benefiz-Show und war 1990 erstmals Gastgeber der Oscar-Verleihung, die er bis heute neunmal moderierte.

In einem seiner letzten Projekte widmete sich Billy dem Theater. In „700 Sundays“ spielte er sich selbst und war gleichzeitig der Produzent und Autor des Stückes, ganz ähnlich wie in der TV-Serie „The Comedians“ in der er ebenfalls sich selbst darstellte und sogar Schöpfer der Serie war.

Billy Crystal ganz privat

Sein privates Glück hat Billy Crystal bereits im Jahr 1970 gefunden, als er seine Frau Janice L. Goldfinger heiratete. Ihre beiden gemeinsamen Töchter sind ebenfalls im Showbiz aktiv. Außerdem können sie sich heute stolz Großeltern nennen.