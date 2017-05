Billboard Music Awards 2017: Das sind die Gewinner

Drake räumte bei den Billboard Music Awards 2017 13 Preise ab (© Getty Images)

Gestern wurden zum 24. Mal die Billboard Music Awards in Las Vegas vergeben. Abräumer des Abends war eindeutig Rapper Drake, der sogar einen neuen Rekord aufstellte. Doch auch viele andere Musiker durften sich über die Auszeichnung freuen.

Gestern, den 21. Mai, war es soweit: Die Billboard Music Awards 2017 wurden in Las Vegas verliehen. Über die meisten Preise durfte sich dabei Rapper Drake (30) freuen. Ganze 13 Mal konnte er den Award entgegennehmen und brach damit sogar den Rekord, der meisten Auszeichnungen an einem Abend bei den Billboard Music Awards. Zuvor hatte diese Ehre Adele (29) mit zwölf Awards inne. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Kategorien und deren Gewinner im Überblick.

Bester Künstler:

Adele

Beyonce

Justin Bieber

The Chainsmokers

Drake

Ariana Grande

Shawn Mendes

Rihanna

Twenty One Pilots

The Weeknd

Bester Newcomer:

Alessia Cara

Desiigner

Lil Uzi Vert

Lukas Graham

Zayn

Bester männlicher Künstler:

Justin Bieber

Drake

Future

Shawn Mendes

The Weeknd

Bester weiblicher Künstler:

Adele

Beyonce

Ariana Grande

Rihanna

Sia

Bester R&B-Künstler:

Beyonce

Bruno Mars

Frank Ocean

Rihanna

The Weeknd

Bester Rap-Künstler:

J. Cole

Desiigner

Drake

Future

Rae Sremmurd

Bester Rock-Künstler:

Coldplay

The Lumineers

Metallica

Twenty One Pilots

X Ambassadors

Bestes R&B-Album:

Beyonce, Lemonade

Bruno Mars, 24K Magic

Frank Ocean, Blonde

Rihanna, Anti

The Weeknd, Starboy

Bestes Rap-Album:

J. Cole, 4 Your Eyez Only

Drake, Views

Kevin Gates, Isla

DJ Khaled, Major Key

A Tribe Called Quest, We Got It From Here…Thank You For Your Service

Bestes Rock-Album:

The Lumineers, Cleopatra

Metallica, Hardwired…To Self Destruct

Radiohead, A Moon Shaped Pool

Red Hot Chili Peppers, The Getaway

Twenty One Pilots, Blurryface

Meist verkaufter Song:

The Chainsmokers Featuring Halsey, Closer

The Chainsmokers Featuring Daya, Don’t Let Me Down

Drake Featuring, WizKid & Kyla One Dance

Justin Timberlake, Can’t Stop The Feeling!

Twenty One Pilots, Heathens

Bester R&B-Song:

Drake Featuring WizKid & Kyla, One Dance

Bruno Mars, “24K Magic”

Rihanna, “Needed Me”

Rihanna Featuring Drake, Work

The Weeknd Featuring Daft Punk, Starboy

Bester Rap-Song:

Desiigner, Panda

Drake, Fake Love

D.R.A.M. Featuring Lil Yachty, Broccoli

Migos Featuring Lil Uzi Vert, Bad And Boujee

Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane, Black Beatles

Bester Rock-Song:

Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons with Logic & Ty Dolla $ign Featuring X Ambassadors, Sucker For Pain

Twenty One Pilots, Heathens

Twenty One Pilots, Ride

Twenty One Pilots, Stressed Out

X Ambassadors, Unsteady