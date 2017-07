„Bill Cosby Show“: Was wurde aus „Rudy“ Darstellerin Keshia Knight Pulliam?

Keshia Knight Pulliam spielte Rudy Huxtable (© Getty Images)

Als süßes Mädchen startete Keshia Knight Pulliam in der Erfolgserie „Bill Cosby Show“ durch und wurde mit einem Schlag berühmt. Heute ist Keshia nicht nur verheiratet, sondern auch Mutter einer kleinen Tochter.

Im zarten Alter von fünf Jahren übernahm Keshia Knight Pulliam (38) die Rolle der „Rudy Huxtable“ in der beliebten Sitcom „Bill Cosby Show“. Ursprünglich war ihre Rolle als Junge angelegt, doch nachdem es beim Casting zu Schwierigkeiten kam, entschied man sich am Ende für Keshia Knight Pulliam.

Keshia stand mit fünf Jahren vor die Kamera

Ein Glück für die Schauspielerin, die sich mit dieser Rolle über acht Jahre hinweg in die Herzen der Zuschauer spielte. Zudem gelang es Keshia Knight Pulliam durch die Rolle der „Ruby“, einen Rekord aufzustellen. Mit sechs Jahren wurde sie für den „Emmy“ nominiert und ist bis heute die jüngste Nominierte aller Zeiten.

Keshia Knight Pulliam: Jüngste Emmy-Nominierte aller Zeiten

Nach Beendigung der Serie hatte Keshia Knight Pulliam verschiedene Auftritte. Etwa in dem Cosby-Show Ableger „College-Fieber“ oder dem Film „Polly - Ein Engel auf Erden“, in dem sie die Hauptrolle spielte. Doch wie so oft blieb auch die nächste große Rolle bei Keshia aus.

Neben ihren Schauspielambitionen besuchte Keshia das Spelman College in Atlanta und schloss im Jahr 2001 ihr Soziologie Studium mit dem Bachelor ab.

Einen größeren Auftritt hatte sie von 2007 bis 2013 in der Serie „Tyler Perry's House of Payne“ und übernahm in der Netflix-Erfolgsserie „Orange Is the New Black“ eine Gastrolle.

Im Jahr 2016 heiratete Keshia den American-Football-Spieler Edgerton Hartwell (39). Nur wenige Monate später verkündete sie, dass sie schwanger ist. Leider trennte sich Edgerton kurz nach der freudigen Botschaft von seiner Frau. Im Januar 2017 kam Keshias Tochter Ella Grace Hartwell zur Welt kam.