„Biggest Loser“: Das sind die größten Erfolgsgeschichten

Ali ist „The Biggest Loser“ 2016 (© Ali / Facebook)

Seit 2009 läuft die erfolgreiche Abnehmsendung „The Biggest Loser“ schon im TV. Während der vergangenen neun Staffeln haben es so einige Kandidaten geschafft, extrem abzunehmen. Die größten Erfolgsgeschichten lest ihr hier.

„The Biggest Loser“ auf Sat.1 ist alles andere als ein Wohlfühlcamp. Das können auch die erfolgreichsten Kandidaten der vergangenen neun Staffeln der Abnehmshow bestätigen. Auch während der letzten Staffel 2017 verloren die 18 Kandidaten und Kandidatinnen, laut der offiziellen „Biggest Loser“-Webseite, unter anderem dank der Coaches Dr. Christine Theiss (37), Ramin Abtin (44) und Co., insgesamt rund 580 Kilogramm.

Alexandra überzeugt als erschlankte Powerfrau

Siegerin der neunten Staffel Alexandra (33) nahm unglaubliche 53 Kilogramm und damit über die Hälfte ihres Ausgangsgewichts von satten 103 Kilogramm ab. Als erste weibliche Siegerin hat sie 2017 definitiv eine wahre Erfolgsgeschichte hingelegt! Noch immer ist sie mit ihrem erschlankten Körper glücklich.

„The Biggest Loser“-Ali zeigte 2016 allen, wie es richtig geht

Ebenso auch Ali (37), Gewinner der achten Staffel 2016. Wie viele andere Kandidaten auch hat der ehemals stark Übergewichtige nach der Show nicht mit Sport, gesunder Ernährung und allgemein einem gesünderen Lebensstil aufgehört und konnte somit weiterhin persönliche Erfolge erzielen. Der heute 37-Jährige nahm während der Show unglaubliche 86,4 Kilogramm ab!

Anwalt Norbert machte uns sprachlos

Auch Kandidat Norbert (51), ebenfalls aus der achten Staffel 2016, kann stolz auf sich sein. Der Anwalt war damals der älteste Kandidat der gesamten Staffel. Im Halbfinale war nach insgesamt über 66 verlorenen Kilos zwar Schluss, doch seinen Erfolg schmälert diese Tatsache in keinem Fall!

Erster „Biggest Loser“-Gewinner: Enrico

Und all das begann 2009 mit Enrico (39), der damals fast 100 Kilo abspeckte. Er legte die Messlatte für alle nachfolgenden Teilnehmer und Gewinner hoch an. Wenn es um das Thema abnehmen und den inneren Schweinehund überwinden geht, ist das aber vielleicht auch genau das, was man braucht.