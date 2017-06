„Beverly Hills, 90210“: Das wurde aus Tiffani Thiessen

Tiffani Thiessen spielte „Valerie Malone“ (© APress / imago)

„Beverly Hills, 90210“ beeinflusste eine ganze Teenie-Generation. Die Darsteller der Serie wurden durch den großen Erfolg zu Megastars. Doch nach der Absetzung der Serie kam für viele das Böse erwachen. Jedoch nicht für das damalige Serienbiest Tiffani Thiessen alias „Valerie“.

Tiffani Thiessen (43) wurde durch die Neunziger-Jahre-Serie „Beverly Hills, 90210“ bekannt. Von 1994 bis 1998 spielte sie die Rolle der „Valerie Malone“. Als „Valerie“ sorgte sie für viel Unruhe in der Serie.

Tiffani Thiessen und ihre Rollen

Die Rolle in „Beverly Hills, 90210“ hat Tiffani ihrem damaligen Freund Brian Austin Green (43) zu verdanken, welcher ebenfalls in der Serie mitwirkte. Die beiden waren von 1992 bis 1995 ein Paar. Durch die Rolle der „Valerie Malone“ erlangte sie weltweite Berühmtheit. Nach ihrem Serienausstieg im Jahr 1998 konzentrierte Tiffani sich vor allem auf Filme. Sie spielte unter anderem in Woody Allens (81) Film „Hollywood Ending“ mit. Von 2009 bis 2014 verkörperte sie wieder eine Serienhauptrolle in der erfolgreichen US-Serie „White Collar“. Darin spielte sie die Event-Planerin „Elizabeth Burke“. Außerdem ist Tiffani auch als Filmproduzentin und -regisseurin tätig. Seit dem Ende von „White Collar“ ist sie regelmäßig in TV-Shows zu sehen, unter anderem in ihrer Kochsendung „Dinner at Tiffani’s“, in der sie gemeinsam mit verschiedenen Stars Gerichte zubereitet.

Privat hat Tiffani mittlerweile auch ihr Glück gefunden: Seit 2005 ist sie mit Schauspielkollege Brady Smith (45) verheiratet, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Ihre Tochter Harper Renn kam im Jahr 2010 zur Welt, 2015 folgte Sohn Holt Fisher.

