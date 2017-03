Beth Behrs: Das ist ihr Verlobter Michael Gladis

Beth Behrs und Michael Gladis sind seit 2016 verlobt (© Getty Images)

Während ihre „Two Broke Girls“-Rolle „Caroline“ nicht viel Glück in der Liebe hat, sieht es bei Beth Behrs anders aus. Die Schauspielerin hat sich nach sechs Jahre Beziehung verlobt. Ihr Verlobter Michael Gladis ist dabei kein Unbekannter.

Für Beth Behrs (31) läuft es privat als beruflich sehr gut. Ihre Serie „2 Broke Girls“ ist so erfolgreich, dass sie um schon öfter verlängert wurde und auch mit ihrer Serienpartnerin Kat Dennings (30) versteht sie sich super. Die beiden sind ein gut eingespieltes Team und begeistern mit der Sitcom Millionen von Fans. Dabei musste Beth Behrs sogar siebenmal für die Rolle der „Caroline“ vorsprechen.

Doch auch privat hat Beth Behrs, welche schon als kleines Mädchen total süß aussah, das große Glück schon gefunden. Die Schauspielerin ist seit über sechs Jahren mit Michael Gladis (39) zusammen. Letztes Jahr kam es dann zur Verlobung der beiden. Dabei hielt Michael ganz romantisch um die Hand seiner Freundin an und brachte diese damit zum Weinen, wie Beth in einem Interview mit „E!News“ erzählte.

Dabei ist Beth jedoch nicht die einzige erfolgreiche Schauspielerin in der Beziehung. Auch Michael Gladis ist im Filmgeschäft tätig. Bekannt wurde er mit der Serie „Mad Men“, in der er von 2007 bis 2012 zu sehen war. Seitdem hatte er nicht nur zahlreiche Gastauftritte in anderen Serien, wie „Extant“ oder „Fead the Beast“, sondern war auch schon in Filmen, wie „Terminator: Genisys“ zu sehen. Der Schauspieler steht seiner Freundin demnach in nichts nach und man kann gespannt sein, wann bei den beiden die Hochzeitsglocken läuten werden.