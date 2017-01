Bert Wollersheim äußert sich zu Liebesgerüchten

Bert Wollersheim äußert sich zu den Liebesgerüchten (© biky / imago)

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich Bert Wollersheim und seine Frau Sophia Wollersheim trennen. Doch lange scheint er sein Single-Leben nicht zu genießen. Denn nun soll Bert schon wieder vergeben sein. Zu diesen Liebesgerüchten äußert er sich jetzt deutlich auf seiner Facebook-Seite.

Bert (65) und Sophia Wollersheim (29) machten ihre Trennung erst im Oktober letzten Jahres bekannt. Nun wird dem 65-Jährigen allerdings schon wieder eine neue Beziehung nachgesagt. Angeblich wurde Bert mit einer attraktiven Blondine beim öffentlichen Turteln erwischt. Nun äußert sich der Zweifach-Vater zu diesen Liebesgerüchten auf Facebook. Dort schreibt er: „Da fasse ich mir doch an den Kopf. Kaum spreche ich mal mit einer Frau, wird gleich eine Love-Story daraus gemacht.“ Den Post unterschrieb er mit den Worten „Euer Single Bert“. Scheint ganz so, als ob Bert Wollersheim an seinem Single-Status vorerst nichts ändern will.