„Berlin – Tag und Nacht“: So kommt Peggys neuer Style bei den Fans an

Peggy hat sich einen komplett neuen Look zugelegt (© „Berlin - Tag und Nacht” / Facebook)

BTN-Peggy ist für ihre freizügigen und sexy Outfits bekannt – doch damit ist jetzt Schluss! Die blonde Berlinerin hat sich nach den Liebesdramen mit Theo und Joe dazu entschlossen, ganz neu anzufangen und will diese Entscheidung nun auch mit einem neuen Look unterstreichen. Doch wie kommt die rundum erneuerte Peggy bei den Fans an?

Die „Berlin – Tag und Nacht“-Zuschauer begeistert Peggy nicht nur mit ihrer frechen „Berliner Schnauze“, sondern auch mit ihrem hübschen Aussehen. Ihre beneidenswert schlanke Linie wusste Peggy dabei stets mit knappen Outfits in Szene zu setzen. Doch nachdem die Hauptstadt-Blondine sowohl mit Theo als auch mit Joe nur Pech in der Liebe hatte, machte sie einen mutigen Entschluss: Sie möchte auch ohne Mann an ihrer Seite glücklich werden.

Dabei kam ihr die Erleuchtung, dass sie ihre heißen Outfits nur trug, um den Herren der Schöpfung zu imponieren. Kurzerhand sortierte sie deshalb all ihre pink-glitzernden Mini-Teilchen aus und erstrahlt nun in einem schicken Outfit in edlem Rosenquartz. Peggy fühlt sich sichtbar wohl und wirkt so selbstbewusst und stark wie nie zuvor. Doch gefällt der radikale Style-Wechsel auch den BTN-Fans?

Auf Facebook postete Peggy eine Collage von ihrem „alten“ und ihrem „neuen“ Ich, dazu schrieb sie: „Ich verbiege mich nie wieder für einen Typen! Ab heute startet mein Leben als Peggy 2.0.“ Und nicht nur Peggy ist mit ihrer pastelligen Verwandlung happy, auch die Fans lieben die seriöse Peggy. „Erwachsener und vor allem nicht mehr nuttig!“ und „Das nenne ich doch mal einen guten Vorsatz der netten Dame. Peggy 2.0 wirkt auch gleich viel hübscher und selbstbewusster! Weiter so!“, sind nur wenige der netten Kommentare. Bei einem sind sich die Fans jedoch auch einig: Langhaarfreundin Peggy bräuchte dringend eine neue Frisur.