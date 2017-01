„Berlin – Tag und Nacht“: So kommt Joes neue Flamme Jenny bei den Fans an

BTN-Joe ist ganz verliebt in die hübsche Jenny (© „Berlin - Tag und Nacht“ / Facebook)

Während BTN-Peggy nach der Liebespleite mit Ex-Mann Joe erstmal allen Männern abgeschworen hat, hängt für den KFZ-Mechatroniker der Himmel voller Geigen. Joe hat sich in die heiße Tänzerin Jenny alias „Ginger“ verknallt und hofft ihr Herz erobern zu können. Sein Umfeld ist von Joes Wahl wenig begeistert – doch wie reagieren die Fans auf die Neue des BTNlers?

Das von vielen erhoffte Liebes-Comeback von „Berlin – Tag und Nacht“-Joe und seiner Ex Peggy rückt immer mehr in weite Ferne. Blondiercreme-Liebhaberin Peggy hat nach vielen Aufs und Abs mit Ex-Mann Joe Schluss gemacht und will jetzt als Weddingplanerin durchstarten. Auf Männer möchte die frisch umgestylte Berlinerin in ihrem Leben vorerst verzichten.

Und auch Joe trauert seiner ehemaligen Herzensdame nicht mehr hinterher: Seit er Stripperin Jenny beim lasziven Stangentanz gesehen hat, ist er hin und weg von ihr. Leider ist das Umfeld des Autonarrs nicht ganz so begeistert von seiner heißen Auserwählten. Die Liebe zu der jungen Jenny, die unter dem Künstlernamen „Ginger“ gerne Männerphantasien beflügelt, dürfte für den gestandenen Joe schließlich nicht ganz unkompliziert werden. Auch die BTN-Fans haben eine klare Meinung zu den beiden.

Unter einem Foto, von Joe und Jenny auf der BTN-Facebook-Seite finden sich viele negative Kommentare wie „Die geht mal gar nicht! Lieber Joe, ich frage mich echt, was du von der willst?! Such dir doch mal eine anständige Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Das würde ich mir für dich ehrlich wünschen!“ oder „Er soll sich endlich eine reife Frau suchen und nicht immer solche Küken anmachen.“ Doch es gibt auch Fans, die sich für Joe freuen und hoffen, dass er nach Peggy endlich glücklich werden kann.

