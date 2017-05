„Berlin – Tag und Nacht“: Sieht so Joes Sohn aus?

Sieht Joe auf dem Video tatsächlich seinen Sohn? (© RTL II)

Bei Joe überschlagen sich derzeit bei „Berlin – Tag und Nacht“ die Ereignisse. Zum einen hat er Angst, für das Ableben von Adam haftbar gemacht zu werden und ins Gefängnis zu kommen, zum anderen muss er den Schock verdauen, einen unehelichen Sohn zu haben. Sein Nachkomme soll aus einem Techtelmechtel mit Cliquen-Freundin Jeanette stammen und mittlerweile schon 26 Jahre alt sein.

Joe lässt das Thema um seinen neuen Sohn keine Ruhe. Nachdem die WG es schon erfahren hat, sucht er Rat bei Peggy. Diese findet zufällig auf Instagram ein Video, das einen jungen Mann namens David zeigt, der seinen Vater sucht. Er bittet die Menschen darum, ihm bei der Suche nach seinem leiblichen Vater, von dem er ein Foto in die Kamera streckt, zu helfen: Auf dem Bild ist eindeutig Joe zu sehen. Daraufhin ist Joe hin und her gerissen: „Und das soll jetzt also mein Sohn sein? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die Kraft habe, ihn kennenzulernen und ihn dann eventuell gleich wieder zu verlieren“, worauf Peggy antwortet: „Also ich wüsste was ich an deiner Stelle tun würde!“

Wie es mit Joe und David weitergeht, erfahrt ihr bei „Berlin – Tag und Nacht“ immer werktags um 19.00 Uhr auf RTL II.