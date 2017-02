„Berlin – Tag und Nacht“-Peggy: Spannt sie Mutter Inge ihren Verlobten aus?

Inge ist sichtlich aufgebracht (© RTL II)

BTN-Peggy und ihre Mama, Glitzer-Fan Inge, stehen sich trotz einiger Reibereien sehr nahe und sind immer füreinander da. Doch nun scheint das gute Verhältnis des Mutter-Tochter-Gespanns auf dem Spiel zu stehen. Inge jedenfalls ist mächtig sauer, als ihr Schatz Emilio und ihre Tochter zusammen tanzen. Hat sich tatsächlich etwas zwischen Peggy und dem Verlobten ihrer Mutter entwickelt?

Hauptstadtoriginal Inge hatte es in puncto Männer sicher nicht immer einfach, doch nun schwebt die „Berlin – Tag und Nacht“-Kultmutti endlich wieder auf Wolke sieben. Grund dafür, dass sie mit ihren strahlenden Augen ganz locker eine Disco-Kugel ersetzen könnte, ist ihr jugendlicher Lover Emilio. Doch bei den beiden ist es mehr als nur Harmonie zwischen den Bettlaken – das Paar will bald den Bund der Ehe eingehen. Inges Tochter Peggy war von dem wildromantischen Plan der beiden altersungleichen Liebenden anfangs nicht begeistert. Ein sexy Südseeschönling und eine an Lebensjahren bereits fortgeschrittene Frau – da könnte man leicht auf die Idee kommen, dass Emilio mit Inges Konto und nicht mit ihr selbst durchbrennen würde.

Doch mit einer flammenden Rede über seine großen und echten Gefühle zu der Tupierfrisurträgerin konnte Emilio Peggy doch noch überzeugen. Sogar die Hochzeit ihrer Mutter und ihres Bald-Stiefpapas möchte die Wedding Planerin nun ausrichten. Natürlich wollen Inge und Emilio die Gäste mit einem Hochzeitstanz beeindrucken, der die Performance von Patrick Swayze und Jennifer Grey in „Dirty Dancing“ wie Schiebertanzen in der fünften Klasse aussehen lassen soll. Um ihren Schützlingen beizustehen, begleitet Peggy ihre Mama und Emilio zur Tanzstunde.

Emilio hat den Rhythmus natürlich im Blut, Inge hingegen tut sich sehr schwer. Peggy, die bereits einmal mit Emilio übers Parkett wirbelte, soll ihrer Mutter zusammen mit ihm den Tanz vormachen. Doch plötzlich kippt bei Inge die Stimmung! Ist sie etwa eifersüchtig auf ihre hübsche Tochter und befürchtet, dass diese ihr ihren Insel-Beau wegschnappen könnte? Hat es zwischen Peggy und Emilio beim heißen Tanz vielleicht sogar gefunkt?

