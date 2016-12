„Berlin – Tag und Nacht“-Peggy: Folgenschwere Notwehr gegen Theo

Peggy wehrt Theo mit einer Flasche ab (© RTL II)

Keiner sorgt momentan bei „Berlin – Tag und Nacht“ für so viel Stunk wie Alkoholliebhaber Theo! Der Kneipenwirt hat enorme Schulden, wurde von seiner Familie verstoßen und seine Freundin Peggy machte nach einem handgreiflichen Streit Schluss. Doch Theo hat für seine Traumfrau immer noch Gefühle und attackiert ihren Noch-Ehemann Joe, als er herausbekommt, dass zwischen den beiden etwas läuft. Eine Situation, in der Peggy nur noch eine Verzweiflungstat übrigbleibt!

Viel tiefer kann „Berlin – Tag und Nacht“-Rüpel Theo eigentlich nicht mehr sinken! Der raubeinige Barbesitzer hat hohe Pokerschulden bei zwielichtigen Gestalten, seine Söhne haben nur noch Verachtung für ihn übrig und sogar seine gutmütige Schwester Paula hat ihn verstoßen. Auch seine Traumfrau Peggy konnte er nicht halten – nachdem er im Zorn eine Vase nach ihr warf, nahm sie Reißaus vor ihm. Dennoch half sie ihm, wieder in seine Bar zu kommen, als sie ihn erst kürzlich sturzbetrunken und zusammengesackt vor ihrer Wohnungstür auffand. Dabei gestand Theo ihr, dass er immer noch Gefühle für sie habe und fragte sie hoffnungsvoll, ob sie mittlerweile wieder etwas mit ihrem Noch-Ehemann Joe angefangen habe.

Theo dreht komplett durch

Dies verneinte sie – doch in Wirklichkeit haben die zierliche Blondine und Joe schon seit mehreren Wochen eine heiße Affäre, die sie geheim halten wollen. Deshalb treffen sie sich für ein nettes Schäferstündchen stets auf einem Hausboot. Nun scheint der immer noch verliebte Theo die beiden aber erwischt zu haben, denn es spielen sich dramatische Szenen auf dem Wassergefährt ab. Wuttrunken stürzt Theo sich auf seinen Liebesrivalen und nimmt Joe von hinten in den Schwitzkasten. Mit ganzer Kraft drückt der Hamburger zu und Joe fängt zu Peggys Entsetzen langsam an, rot anzulaufen. Um Joe zu retten, sieht Peggy nur noch einen Ausweg – Notwehr! Verzweifelt greift sie nach einer Flasche und geht damit auf Theo los, doch die Situation nimmt einen dramatischem Ausgang!

Was genau mit Theo passiert, erfahrt ihr immer werktags um 19.00 Uhr bei „Berlin – Tag und Nacht“ auf RTL II.