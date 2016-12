„Berlin – Tag und Nacht“: Kommt es zum Liebes-Comeback von Miri und Daniel?

Miri und Daniel beim Weihnachts-Shopping (© RTL II)

Für BTN-Daniel brach eine Welt zusammen, als er erfuhr, dass das Kind, auf das er sich so freute, nicht seines, sondern Krätzes ist. Seine Ex-Freundin Miri wollte ihm das Kind unterschieben, da sie der Meinung ist, Daniel sei ein besserer Vater als Kindskopf Krätze. Kein Wunder, dass Daniel Miri nach ihrer Beichte nie wieder sehen wollte, doch nun könnte es doch zu einem Liebes-Comeback kommen!

Herauszubekommen, dass das angeblich eigene Kind eigentlich das eines anderen ist, muss für jeden Mann ein herber Schlag sein. So auch für „Berlin – Tag und Nacht“-Schnuckel Daniel, der sich sehr darauf freute, mit der lebenslustigen Blondine Miri Nachwuchs zu bekommen. Doch zu seinem Entsetzen kam heraus, dass das Baby in Miris Bauch nicht seines, sondern Krätzes Leibesfrucht ist. Miri wollte Daniel das Kind eiskalt unterjubeln, da sie – sicherlich nicht ganz zu Unrecht – davon ausging, dass Krätze nicht das beste Material für einen Überfliegervater ist. Natürlich machte Daniel, nachdem die Babybombe geplatzt war, sofort mit Miri Schluss. Doch es sieht so aus, als ob Daniel sich vielleicht doch wieder für sie entscheiden könnte.

Daniel stellt sein Herz auf den Prüfstand

In den letzten Wochen haben sich die beiden wieder angenähert und Daniel begleitet Miri mit zum weihnachtlichen Geschenkekauf. Der schmucke junge Bursche lässt sich allerdings zu Miris Ärger auf einen Flirt mit einer Kassiererin ein. Als sie zurück auf dem Hausboot sind, kochen die Gefühle über und es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Währenddessen kommen in Daniel allerdings Zweifel auf – empfindet er wirklich nichts mehr für Miri?

