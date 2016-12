„Berlin – Tag und Nacht“-Joe: So geht es ihm nach dem Liebes-Aus

„Berlin - Tag und Nacht“-Joe wurde von Peggy verlassen (© „Berlin - Tag und Nacht“ / Facebook)

Es soll anscheinend nicht sein! Nachdem BTN-Peggy und ihr Ex-Mann Joe sich wieder angenähert hatten, wurde ihre Liebe von Theos Unfall überschattet. Peggy zog die Konsequenzen und beendete die Liebelei mit Joe. Nun verrät der kernige KFZ-Mechatroniker, wie es ihm geht.

Viele „Berlin – Tag und Nacht“-Fans haben sich sehnlichst ein Liebes-Comeback von Joe und Peggy gewünscht, doch damit ist wohl nicht mehr zu rechnen. Die beiden haben schon viel miteinander durchgestanden und zuletzt sah es wieder so aus, als würden sie doch noch zusammenfinden. Die Blondine ließ sich auf eine heiße Affäre mit ihrem Ex-Mann ein und aus dem Lust-Arrangement wurden bald wieder romantische Gefühle. Joe wollte sogar erneut um Peggys Hand anhalten, doch ein tragischer Vorfall mit Peggys Ex Theo beendete die wieder aufkeimende Liebe.

Nach einem handgreiflichen Streit schien es so, als wäre der Hamburger in der Spree ertrunken. Obwohl sich herausstellte, dass Theo quicklebendig ist, brachte der fast fatale Unfall Peggy zum Nachdenken. Sie befragte ihr Herz und ist sich nun sicher: mit Joe gibt es kein Zurück. Der sympathische Motorradliebhaber konnte das zuerst natürlich nicht fassen, doch sein neuester Facebook-Post gibt Anlass zur Hoffnung. Joe scheint den ersten Schock verdaut zu haben und schreibt: „Irgendwie muss alles weitergehen...“ Dazu postete er Selfie von sich, auf dem er zuversichtlich in die Kamera lächelt.

Ob Joe Peggy wirklich endgültig abgeschrieben hat, oder ob er versucht erneut ihre Liebe zu gewinnen, erfahrt ihr immer werktags um 19.00 Uhr bei „Berlin – Tag und Nacht“ auf RTL II.