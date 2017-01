„Berlin – Tag und Nacht“: Joe löst einen Shitstorm aus

BTN-Joe (© RTL II)

Eigentlich ist Werkstattbesitzer Joe ein echter Sympathieträger und bei BTN-Fans extrem beliebt, doch nun hat er mit seinem Verhalten ziemlich viele Zuschauer gegen sich aufgebracht. Doch womit hat sich Joe den Unmut der Fans eigentlich zugezogen?

Hauptstadtbewohner Joe ist sicher kein Kind von Traurigkeit und hat auch keine weiße Weste. Unter anderem hat er kurz vor der Hochzeit seine jetzige Ex-Frau Peggy mit einer willigen Stripperin betrogen – durchaus keine nachahmenswerte Tat! Doch trotz seiner Fehltritte gehört Joe zu den beliebtesten „Berlin – Tag und Nacht“-Stars. Der Motorradliebhaber ist eine ehrliche Haut und hat ein Herz aus Gold, kein Wunder, dass er für viele seiner WG-Mitbewohner zu einer Art Vaterfigur geworden ist – „Papa Joe“ eben!

Doch für einen gewissen kleinen Menschen möchte er das eben nicht sein! Er hat ein großes Problem damit, dass seine neueste Liebelei Jenny einen noch sehr kleinen Sohn hat. Windeln wechseln, im Sandkasten spielen und dann noch der Stress mit dem Kindsvater: Auf all das hat Joe keine Lust mehr in seinem Alter. Obwohl es für den gutmütigen Joe nicht einfach war, hat er deswegen mit der adretten Tänzerin Schluss gemacht. Auf Facebook erklärt er seine Entscheidung mit folgenden Worten: „Es fällt mir wirklich nicht leicht... Aber im Moment bin ich einfach noch nicht bereit für ein Leben mit so viel Verantwortung! Es tut mir so leid, Jenny.“

Doch genau mit dieser Entscheidung zog sich der BTN-Liebling nun den Unmut der Fans zu und löste einen echten Shitstorm aus. Unter seinem Post finden sich Kommentare wie: „Mit Ende 40 ist es auch einfach zu früh für Verantwortung, absolut nachvollziehbar“, „Du bist so dumm. Nur weil sie ein Kind hat, lässt du sie laufen. Es kann auch schöne Momente mit Kind geben“ und „Wenn du sie liebst, dann brauchst dir auch keinen Kopf wegen dem Kleinen machen. Er ist echt süß! Joe, du schaffst das.“

Ob Joe seinem Herzen doch noch einen Ruck und seiner Liebe eine zweite Chance gibt, erfahrt ihr immer werktags bei „Berlin – Tag und Nacht“ um 19.00 Uhr auf RTL II.