Benjamin Walker: Frau, Größe, Instagram – Der Schauspieler im Faktencheck

Benjamin Walker feierte mit „Abraham Lincoln Vampirjäger“ seinen Durchbruch (© Getty Images)

Benjamin Walker konnte mit „Abraham Lincoln Vampirjäger“ (2012) erste Erfolge verbuchen. Der Amerikaner steckt voller Talente und konnte dieses Jahr mit „The Choice – Bis zum letzten Tag“ eine weitere große Rolle an Land ziehen.

Benjamin Walker (34) absolvierte seine Schauspielausbildung unter anderem an der renommierten Juilliard School in New York und stand 2004 für „Kinsey – Die Wahrheit über Sex“ zum ersten Mal vor der Kamera. Es folgten weitere Filme, wie „Flags of Our Fathers“ und „All Saints Day“. Doch der große Durchbruch ließ auf sich warten. Erst 2012 erhielt er die große Chance, sich zu beweisen und sich einem großen Publikum vorzustellen.

In „Abraham Lincoln Vampirjäger“ konnte sich Benjamin Walker die Hauptrolle sichern. Als „Abraham Lincoln“ wird er zum Vampirjäger, der anfangs nur seine Mutter rächen will, später jedoch die Vampire vernichten möchte. Gleichzeitig wird er Präsident der Vereinigten Staaten und muss sich im amerikanischen Bürgerkrieg behaupten. Der Film verbindet somit die Geschichte von Lincoln und dem amerikanischen Bürgerkrieg mit einer abenteuerlichen Jagd auf Vampire und machte Benjamin Walker einem breiten Publikum bekannt.

Der 1,91 Meter große Schauspieler war seitdem nicht nur in weiteren Filmen zu sehen, sondern zeigte auch in Musicals wie „American Psycho“ sein Talent. So bekommt man auf seiner Instagram-Seite immer wieder Einblicke hinter die Film- und Theaterkulissen. Doch auch Bilder mit seiner Frau Kaya Scoderlario (24), mit der er seit 2015 verheiratet ist und einen Sohn hat, findet man auf seinem Profil.