Ben: So sieht der Sänger heute aus

Sänger Ben ist auch als Moderator tätig (© Ben Ben Ben / Facebook)

Sänger Ben wurde vor allem durch seinen Hit „Engel“ bekannt, der die Charts im Sturm eroberte. Seit einigen Jahren ist er nicht mehr als Sänger aktiv, sondern hat sich vielmehr auf seine schauspielerischen Fähigkeiten und seine Arbeit als Moderator konzentriert.

Um den deutschen Popsänger Ben (36) ist es musikalisch in letzter Zeit still geworden. Seit einigen Jahren ist der „Engel“-Sänger als Fernsehmoderator und Schauspieler tätig. Vielleicht dürfen wir uns in Zukunft jedoch auch auf musikalischen Nachschub des Sängers freuen.

Erfolgreich als Moderator und Schauspieler

Als Moderator war er bei „The Dome“ und von 2005 bis 2006 auf ProSieben bei „Bravo TV“ zu sehen. In den letzten Jahren wirkte der Sänger bei einigen Fernseh-Shows mit, darunter „Let’s Dance“ und „Das Perfekte Promi Dinner“. Neben seinem sozialen Engagement moderiert er seit 2009 bei „KIKA LIVE“ und stellte sein schauspielerisches Können in kleinen Rollen in Serien wie „Schloss Einstein“ und „Eine wie keine“ unter Beweis.

Ben: Karriere als Sänger

Seinen größten Hit feierte Ben 2002 mit seiner Single „Engel“, die er zusammen mit Sängerin Gim Killian (35) aufnahm. Im selben Jahr erschien auch sein erstes und bisher erfolgreichstes Album „Hörproben“. Ab diesem Zeitpunkt produzierte er mehrere Singles, unter anderem den Song „Wunder geschehen“ mit Sängerin Nena (56). Von 2006 bis 2008 war Ben mit der dänischen Sängerin Kate Hall (33) verlobt, mit der er einige gemeinsame Singles schrieb, darunter der deutsche Titelsong zum Film „Highschool Musical 2“, „Du bist wie Musik“. Sein drittes und letztes Studioalbum „Von beiden Seiten“ produzierte er 2008.