Ben Affleck gesteht: „Ich war auf Alkohol-Entzug“

Ben Affleck (© UPI Photo / imago)

Ben Affleck gestand seinen Fans via Facebook, dass er wieder gegen die Alkoholsucht ankämpft. Den ersten Schritt hat der Schauspieler schon hinter sich, denn er hatte sich in eine Entzugsklinik einweisen lassen.

Der zweifache Oscar-Preisträger Ben Affleck ist (44) bekannt für seine ausgezeichneten Filme wie „Good Will Hunting“ oder „Argo“. Doch durch Bens Leben zieht sich ein großer Schatten: die Sucht. Erst vor wenigen Jahren kämpfe er gegen die Spielsucht, jetzt teilte der Hollywood-Schauspieler und Regisseur seinen Fans auf Facebook mit, dass er sich einem erneuten Alkoholentzug unterzogen hat. Schon im Jahr 2001 kämpfte er gegen diese Sucht.

Ben Affleck: „Ich will mein Leben genießen“

Wie ein Insider dem US-Magazin „TMC“ verriet, soll sich Ben gleich nach der Oscar-Verleihung vor gut zwei Wochen selbst in die Klinik eingewiesen haben. In seinem Facebook-Post schreibt er: „Ich will mein Leben genießen und der beste Vater sein, der ich kann. Ich will, dass meine Kinder wissen, dass es keine Schande ist, sich helfen zu lassen, wenn man Hilfe braucht. Und ich will für jeden stark sein, der Angst hat, den ersten Schritt zu machen.“

Außerdem bedankte er sich bei seiner Frau Jennifer Garner (44), die ihn unterstützte und in den letzten Wochen alleine auf die drei gemeinsamen Kinder aufpasste. Nach zehn Jahren Ehe trennte sich das Hollywood-Paar im Jahr 2015, die Scheidung wurde allerdings noch nicht eingereicht.