Beatrice Egli: Das vermisst sie am meisten, wenn sie auf Tour ist

Beatrice Egli lacht in die Kamera (© Michael Bernhard / other)

Beatrice Egli ist eine vielbeschäftigte Schlagersängerin, die oft auf Tour ist und sich nur selten kleine Auszeiten gönnen kann. So ein Leben ist zweifelsohne super spannend, doch es kann auch richtig anstrengend werden. Außerdem kann bei langen Reisen auch schon mal schlimmes Heimweh vorkommen. In einem Interview verriet die hübsche Beatrice nun, was oder wen sie am allermeisten vermisst, wenn sie nicht zu Hause ist.

Schlagersängerin Beatrice Eglis (29) Karriere ist seit ihrem Sieg bei DSDS im Jahr 2013 nicht mehr zu stoppen. Die schöne Blondine hat sich mittlerweile unglaublich viele Fans gemacht und berührt die Menschen mit ihrer tollen Stimme und ihren emotionalen Liedern. Um möglichst viele Fans in Form von Konzerten beglücken zu können, befindet sich Beatrice ziemlich oft auf Tour und reist durch viele Länder.

In einem Interview bei „MDR um 4“ beantwortete die hübsche 29-Jährige die Frage eines Fans, der wissen wollte, was sie am meisten vermisse, wenn sie nicht zu Hause sein könne. Darauf meinte Beatrice ohne lange nachzudenken, dass sie sicherlich am meisten die Küche von ihrer Mama vermisse. Da sie selbst nicht so gut kochen könne und da ihre Mama einfach am besten koche, freue sie sich jedes Mal vor allem auf das gute Essen zuhause.

Beatrice fliegt einmal in der Woche nach Hause

Ihre Familie vermisse sie natürlich auch, doch durch Whatsapp sei es sehr einfach, mitzubekommen, was zu Hause gerade so laufe, meint die Schlagerschönheit weiter. Außerdem versuche sie mittlerweile zumindest immer einmal pro Woche einen Abstecher nach Hause zu machen, um ihre Familie oft genug sehen zu können – und weil sie packen für mehr als eine Woche richtig schwierig finde.

Die Antwort von Beatrice beweist, wie bodenständig die hübsche und sympathische Blondine trotz ihres Erfolgs immer noch ist. Statt völlig abzuheben und den Bezug zur Realität zu verlieren, wie es einigen Stars passiert, bleibt Beatrice bescheiden. Für sie ist immer noch ihre Familie das Wichtigste und ein gemütliches Essen bei Mama das, worauf sie sich am meisten freut.