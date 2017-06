Beatrice Egli: Das steckt hinter ihrem krassen Training

Beatrice Egli verrät den Grund für ihr hartes Training (© Beatrice Egli / Instagram)

In letzter Zeit hat sich Schlagerstar Beatrice Egli ziemlich sportlich auf ihrem Instagram-Account gezeigt. Den Grund für ihr hartes Training wollte sie dabei nicht verraten – bis jetzt.

„Der Schweiß rollt – das Training ist hart!“ Mit diesem Satz und dem dazugehörigen Foto machte Beatrice Egli (29) ihre Fans neugierig. Denn die Schlagersängerin zeigt sich darauf nicht nur rank und schlank, sondern erzählt auch von einer sportlichen Herausforderung, der sie sich stellen will.

Gesagt – getan und nun verriet Beatrice auch, um was es sich dabei gehandelt hat. Die Sängerin nahm für einen guten Zweck an der Show „Ninja Warrior Germany“ teil: „Ich habe meinen Geburtstag sehr sportlich verbracht und einem guten Zweck gewidmet. Für Kinder habe ich alles gegeben bei ‚Ninja Warrior Germany‘!! Deshalb das harte Training“, verrät Beatrice auf Instagram. Ob sich das Training auch gelohnt hat, erfahren wir spätestens in der Show.