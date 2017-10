„Baywatch"-Star Nicole Eggert: So anders sieht sie heute aus

Nicole Eggert in Los Angeles (© Getty Images)

Nicole Eggert war ein beliebter Star in den neunziger Jahren. Neben David Hasselhoff und Pamela Anderson wurde sie mit der Erfolgsserie „Baywatch“ berühmt. Nach ihrem Ausstieg sah man sie noch in zahlreichen TV-Produktionen. Heute hat sie mit der Schauspielerei abgeschlossen und macht etwas, womit keiner gerechnet hätte.

Nicole Eggert (45) eroberte in den Neunzigern die Fernsehwelt. Im roten Badeanzug und mit einer farblich dazu passenden Rettungsboje spielte sich die blonde Schönheit „Summer Quinn“ in „Baywatch“ in die Herzen der TV-Zuschauer. An der Seite von Pamela Anderson (50) und David Hasselhoff (65) schaffte sie mit der beliebten Show ihren schauspielerischen Durchbruch. Mit ihren heißen Kurven verdrehte sie, zwischen 1992 und 1994, so manch einem Fan gewaltig den Kopf. Nach zwei Jahren stieg die Schönheit aber bei der Erfolgsserie aus. Die erhoffte Hollywood-Karriere blieb bei der sympathischen Kalifornierin danach jedoch aus.

Drehbücher und Kameras tauschte sie gegen einen Eiswagen

Nach ihrem Ausstieg übernahm sie zahlreiche Gastauftritte in Sendungen wie „Eine schrecklich Nette Familie“, „Das Leben und ich“ oder auch „Gilmore Girls“. Auch in Fernsehfilmen hat man sie, in Nebenrollen, zu Gesicht bekommen. Dann wurde es still um die einstige TV-Badenixe. Sie hat zwei Kinder bekommen und sich selbstständig gemacht. Mit einem Eiswagen fährt der Star von früher heute regelmäßig durch die Straßen Kaliforniens und verkauft Softeis. Doch auch in einigen TV-Shows, wie „What Not to Wear“ und „Splash“ war sie zu sehen. Völlig abgeschlossen mit „Baywatch“ hat die Zweifach-Mama aber nicht. Auf ihrem Instagram-Account postet sie neben Schnappschüssen ihrer Töchter, auch „Throwbacks“ von ihrer Zeit als Rettungsschwimmerin und erntet damit zahlreiche Likes. Einmal Badenixe, immer Badenixe!

