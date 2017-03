Barbara Schöneberger: Sie ist eine natürliche Schönheit

Barbara Schöneberger ist eine natürliche Schönheit (© Barbara Schöneberger / Instagram)

Barbara Schöneberger sieht als Moderatorin immer top gestylt aus. Doch auch ungeschminkt ist sie eine wahre Schönheit.

Barbara Schöneberger (43) ist seit Jahren im Showbusiness tätig und weiß, dass man sich nicht immer allzu ernst nehmen darf. So teilt die sympathische Moderatorin auch immer wieder lustige Fotos von sich, wie zuletzt, als sie ihren eigenen Geburtstag fast verschlafen hätte. Auch Fotos, auf denen sie ungeschminkt ist, findet man immer wieder auf ihrem Instagram-Account.

Dabei zeigt Barbara Schöneberger nicht nur, dass sie auch ohne Make-up eine natürliche Schönheit ist, sondern ist damit auch ein Vorbild für viele andere Frauen. Für ihr Magazin „Barbara“ ließ sich die Moderatorin nun ungeschminkt ablichten und ziert damit das Cover der Zeitschrift. Passend dazu befasst sich die aktuelle Ausgabe auch mit dem Thema ‚ungeschminkt‘ und vielleicht sieht man in der Zukunft noch mehr Stars, die sich in ihrem natürlichen Look zeigen.