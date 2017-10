Barbara Salesch: Was wurde aus der TV-Richterin?

Richterin Barbara Salesch (© Getty Images)

Bis 2012 hatte Richterin Barbara Salesch das letzte Wort in der gleichnamigen TV-Sendung. Auf Sat.1 verurteilte sie regelmäßig Straftäter und war fest in das Nachmittagsprogramm integriert. Doch was hat Barbara Salesch nach ihrer TV-Karriere gemacht? Lest hier den erstaunlichen Karrierewandel der Juristin!

Barbara Salesch (67) war mit Leib und Seele Richterin. So studierte sie nicht nur Jura, sondern bildete sich auch noch mit einem Studium der Kriminologie weiter. Kein Wunder, dass Sat.1 die passionierte Rechtswissenschaftlerin für ihre TV-Show „Richterin Barbara Salesch“ besetzte.

Zwölf Jahre lang war Barbara Salesch als TV-Richterin zu sehen

Von 2000 bis 2012 saß sie am Richterpult und verurteilte zahlreiche Straftäter, wobei die Fälle allerdings nur Fiktion waren. Was hat die 63-Jährige nach ihrer TV-Karriere gemacht? Die Karriere im Recht wäre die naheliegende Antwort, aber falsch. Denn Barbara Salesch arbeitet nicht mehr als Richterin.

Barbara Salesch: Ein Leben für die Kunst

Sie hat einen ganz neuen Weg eingeschlagen und ist jetzt mit Leib und Seele Künstlerin. Schon während ihrer Karriere als Richterin besuchte sie nebenberuflich Kurse für Bildhauerei, ihren Schwerpunkt fand sie jedoch in der Ölmalerei, die sie von 2012 bis 2014 studierte.

Die Skulpturen, Holzschnitte und Bilder der heute 67-Jährigen werden national und international ausgestellt. Auch ihr Buch „Ich liebe die Anfänge. Von der Lust auf Veränderung“ war ein Erfolg, es erschien bereits im März 2014. Barbara Salesch ist nicht verheiratet und hat keine Kinder.