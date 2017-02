Barbara Meier: Das sind ihre Tipps für die neuen GNTM-Kandidatinnen

Barbara Meier bei der Eröffnung der Rodenstock Ausstellung (© Spöttel Picture / imago)

Heute ist es endlich wieder soweit und „Germany’s Next Topmodel“ geht in eine neue Runde. Barbara Meier gewann 2007 die zweite Staffel der Castingshow. Wir haben das Model auf der Eröffnung der Rodenstock Ausstellung in München getroffen. Dort verriet uns Barbara ihr persönliches GNTM-Highlight und nannte einige Tipps für die neuen Kandidatinnen.

Am 9. Februar startet die 12. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Auch dieses Mal wollen zahlreiche Mädchen den Modeltitel gewinnen und müssen sich durch harte Competitions kämpfen. Barbara Meier (30) hat das schon geschafft. 2007 gewann sie die zweite Staffel von GNTM. Bei der Eröffnung der Rodenstock Ausstellung „How We See the World“ in München verriet das Model im Interview mit „Promipool“, was sie den neuen Kandidatinnen mit auf dem Weg geben kann. „Das Wichtigste ist, dass man einfach man selbst bleibt. Ich habe das über die Jahre gemerkt. Es kommen ganz viele Leute, die einem einreden wollen, was gut für einen ist oder was man ändern sollte, aber man kann nicht auf alle gleichzeitig hören. Man fühlt sich am besten und am wohlsten, wenn man einfach sich selbst treu bleibt“, verriet Barbara Meier.

An ihre „Germany’s Next Topmodel“-Staffel denkt Barbara gerne zurück. Das Highlight des attraktiven Rotschopfs, natürlich neben dem Finale: „Das Bodypainting“. Zuerst weigerte sich die damalige GNTM-Kandidatin, weil man ja nur mit Farbe bedeckt war: „Aber das war eines meiner schönsten Shootings, weil die Fotografin auch so toll war. Es hat echt Spaß gemacht und war mein Highlight“, schwärmt Barbara Meier. Auch zehn Jahre nach der Show hat Barbara noch Kontakt zu Modelmama Heidi Klum (43). „Ich treffe sie immer bei solchen Veranstaltungen, wie gerade bei den Golden Globes oder in Cannes beim Filmfest. Dann reden wir auch immer kurz miteinander“, erzählt uns die 30-Jährige.