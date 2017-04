„Baldy Man“: Das macht Gregor Fisher heute

Der Comedian Gregor Fisher heute (© Getty Images)

Der „Baldy Man“ Gregor Fisher hat bis jetzt bei einer Vielzahl von Produktionen mitgewirkt. Auch privat scheint es bei dem heute 63-Jährigen geklappt zu haben. Wir haben ein paar mehr Infos zu dem beliebten Kult-Comedian.

Der schottische Schauspieler und Comedian Gregor Fisher (63) spielte bislang in zahlreichen Produktionen mit. Von Filmen über Serien, der 63-Jährige hat schon einiges abgedeckt. Er war unter anderem das Gesicht des „Baldy Man“ in der gleichnamigen britischen Kult-Comedyserie, die von 1995 bis 1997 produziert wurde. In der Serie ging es um den seltsamen Kauz „Baldy Man“, der nur noch wenige Haarsträhnen auf dem Kopf hat. Doch diese sind sein ganzer Stolz und werden auch mit viel Liebe gepflegt. „Baldy Man“ stiftet unbeabsichtigterweise Chaos, wohin er nur geht. Der Zuschauer versteht, ähnlich wie bei „Mr. Bean“ kaum ein Wort, da in einer Fantasiesprache gesprochen wird.

Seine Karriere nach „Baldy Man“

Gregor Fisher hat auch in zahlreichen anderen Produktionen wie „Tatsächlich Liebe“ (2003), „Kidnapped“ (2005) oder „Oliver Twist“ (2007) mitgewirkt. Von 1988 bis 2014 wurde die schottische Comedy-Serie „Rab C. Besbitt“ produziert, in welcher Fisher die Hauptrolle übernahm. 2015 veröffentlichte der Schauspieler seine Biografie „The Boy From Nowhere“. Seine letzte Rolle hatte er 2016 in der britischen Komödie „Whisky Galore“.

Gregor Fisher ist mit der Schauspielerin Vicki Burton (62) verheiratet. Aus der Beziehung gehen drei Kinder hervor: Alexander (30), Jamie (29) und Cissie (28).