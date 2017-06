„Bachelorette“-Preview: Seht die Bilder zu Folge 1

Jessica und Niklas (© MG RTL D / RTL)

Endlich ist es soweit und die aktuelle Staffel „Die Bachelorette“ läuft an! Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica Paszka begibt sich auf die Suche nach ihrem Traummann und schon jetzt gibt es die ersten Bilder der Staffel.

Es wird wieder spannend auf RTL. „Die Bachelorette“ geht am 14. Juni in eine neue Runde und schon jetzt gibt es die ersten Bilder zu sehen. „Bachelorette“ und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Jessica Paszka (27) verdreht ab Mittwoch 20 Männern den Kopf und verteilt jede Woche ihre Rosen. Wer eine bekommt, darf sich glücklich schätzen, denn derjenige hat weiterhin die Chance, das Herz der 27-Jährigen für sich zu erobern.

Von Woche zu Woche werden es weniger Kandidaten und damit weniger Konkurrenten, bis am Schluss hoffentlich Jessicas Herzmann übrig bleibt. Dabei dürfen wir uns wieder auf viele schöne Momente und auch so manchen Macho-Spruch im Abendprogramm gefasst machen. „Die Bachelorette“ startet am 14. Juni um 20.15 Uhr auf RTL und ist dann jeden Mittwoch zu sehen.